MinHacienda pide a empresarios alternativas para “conservar beneficios tributarios”

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tuvo este jueves su primer encuentro con los empresarios del país tras el arranque del nuevo gobierno. En un diálogo de la Asamblea de la Asociación de Industriales del Colombia presentó un balance el país en comparación con los vecinos de la región continental mostrando los índices en los que la economía colombiana se raja.

Al término de su exposición, les habló de la reforma tributaria que acaban de presentar al Congreso y les advirtió que, si bien están abiertos al diálogo, este debe ser propuestas.

“Discutamos, pero por favor propónganme qué alternativas existen, porque la alternativa no es bajar de 25 a 10 (billones) la reforma. No, esa alternativa para el Gobierno no existe. Si quieren alternativas que sean para compensar lo quieren conservar como privilegio del sistema tributario”, dijo Ocampo, al tiempo que señaló que esta condición es tanto parta las empresas como para las personas naturales.

Otro de los puntos clave del diálogo del MinHacienda con los industriales del país fue la regulación para las zonas francas del país: fue tajante al sentenciar que “las zonas francas, o son para exportar o no son”.

Ocampo reiteró la necesidad de “tenemos que diversificarnos del petróleo. Es un reto importante, pero tenemos que asumirlo. (…) Lo que sí es claro es que las exportaciones es la prioridad número uno de este Gobierno en materia de desarrollo productivo”.