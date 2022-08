Francia Márquez reveló que esta semana se radicará la creación del MinIgualdad

La creación del Ministerio de la Iguala fue una de las principales promesas de campaña, y que una vez en el Gobierno el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, han insistido en que se creará.

La formación de esta nueva cartera se hará para “asumir el desafío más grande que tiene Colombia: la desigualdad”, en palabras de la vicepresidenta.

“La vicepresidenta no tiene mandato institucional”, sino que su función es “reemplazar al presidente en cualquier circunstancia que él no pueda estar presente”, explicó Márquez. “Yo no espero reemplazar al presidente”, continuó, para insistir en que “es el presidente quien debe definir dentro del Gobierno cuáles serán mis funciones”.

En este sentido, “el acuerdo era crear un Ministerio de la Igualdad, y ese proyecto va a ser radicado en el Congreso esta semana” y esperan se apruebe con carácter de urgencia.

“Voy a trabajar por la igualdad de las mujeres de Colombia”, insistió la vicepresidenta.

En un acto de acción de gracias, con flores, frutas, granos de café, cacao y maíz, Francia Márquez recibió “la bendición de la Madre Tierra” para liderar con sabiduría los retos de los próximos años.

En el municipio de Suárez (Cauca), la vicepresidenta participó en este acto simbólico del que hicieron parte comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos a quienes dio la bienvenida “al Gobierno del cambio, de la dignidad humana y de la justicia social”.

“Hoy soy la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia y la segunda mujer afrodescendiente vicepresidenta en América Latina (...), una hija de este pueblo”, celebró Márquez, que se comprometió a trabajar por un mayor y mejor acceso al agua en la región del Pacífico, algo que ayudará a combatir la desnutrición.

También resaltó algunas de las prioridades que tendrá el Gobierno en los próximos cuatro años, entre las que destaca la paz, pero también la educación, la sanidad, el turismo y el campo colombiano.

“El primer Gobierno del pueblo no la va a tener fácil, pero esperamos contar con todos ustedes para sacar a Colombia adelante, para sacar al Cauca adelante, para sacar adelante al Pacífico colombiano”, concluyó Márquez tras recibir la bendición ancestral y simbólica de su pueblo.