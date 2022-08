No nos vamos a enredar con ideologías, vamos a construir país: Mac Master a Petro

Durante un diálogo abierto con el presidente Gustavo Petro, en el marco de la Asamblea de Industriales de Colombia, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master habló de la necesidad de que el sector que representa y el gobierno puedan trabajar de la mano dejando de lado la ideología, para buscar el desarrollo ante los grandes desafíos sociales del país.

“No nos vamos a enredar con ideologías, estamos es para construir país. El apellido de la Andi es Más País y fue concertado por los asociados porque creemos en esa necesidad de construir”, dijo.

El líder de los industriales aprovechó el espacio frente al presidente Petro para expresarle varias de las inquietudes ante su gobierno y ante lo que plantea la nueva reforma tributaria que ya está en el Congreso.

“Cuando me preguntan por la reforma tributaria yo digo: me declaro preocupado. Me declaro preocupado porque yo creo que eso podría tener errores fundamentales para nuestra economía. Nos preocupa el sector energético y el sector minero”, reseñó.

Y dijo que en la Asamblea había quedado claro que el gran mensaje para el presidente era el de la posibilidad de un trabajo conjunto, para poder sacar adelante los temas sociales de forma mucho más acelerada.

“Yo quiero que el presidente se lleve el mensaje de que una gran cantidad de sus preocupaciones las puede tramitar con nosotros: le estoy hablando de los objetivos sociales, económicos, macroeconómicos y podemos hacerlo por el camino raído en el tiempo más corto. Y podemos tener buenos resultados”, expresó.

Mac Master le dijo a Petro que era importante evitar la estigmatización como bandera principal para evitar la polarización. “No deberíamos y no debemos estigmatizar a los empresarios, no debemos estigmatizar a ningún sector. Eso no produce nada y es el caldo de cultivo para la polarización y eso no le sirve al país”, dijo.