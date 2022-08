Fiscalía formuló cargos contra Helmuth Barros, expresidente del FNA

Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al expresidente del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) para el periodo 2016 - 2018, Helmut Barros Peña, y al contratista Edgard Antonio García Gámez los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La misma determinación cobijó al contratista Óscar Ricardo Cruz Sánchez y al empleado de una fiduciaria, Germán Eduardo Manzanera; quienes deberán responder como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El 20 de noviembre de 2017 los procesados suscribieron, al parecer de manera irregular, un contrato por más de 68.435 millones de pesos. El objeto estaba relacionado con la venta de 2.087 créditos hipotecarios correspondientes a cartera vencida del FNA.

Peritos expertos de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que el valor real de la cartera vencida era de 107.284 millones de pesos, pese a ello se pactó en el contrato el cobro del 30 por ciento menos, es decir, los 68.435 millones de pesos. Según la investigación, con esta acción ilegal se generó un peculado superior a los 38.848 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios advierten que el contrato habría sido direccionado para favorecer las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez; las cuales contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Germán Eduardo Manzanera.

El ente investigador evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.