Faltan docentes en Norte de Santander por orden público

En W Radio algunas comunidades del Norte de Santander denuncian que existe una crisis en varios establecimientos educativos focalizados en zona rural, principalmente en el Catatumbo.

En los últimos días se amplían las reuniones entre los presidentes de las Asociaciones Educativas, y los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes afectados en los municipios del Carmen, Convención, Teorama y Tibú.

Hasta el momento, se han interpuesto tres tutelas contra el Ministerio de Educación Nacional, el 08 de agosto, el 28 de junio y 18 de julio de 2022.

El recurso legal apela a que la problemática es acaricida por la falta de docentes en las áreas de física, química, ciencias sociales, matemáticas y educación primaria, para instituciones educativas como el Instituto San Juancito en Teorama.

En otra de las tutelas se contempla también la ampliación de 138 cargos del cuerpo docente para trabajar en municipios que se encuentren dentro de los Programas con enfoque territorial (PDTE), y donde se interpone que 36 profesionales deben atender metodologías de aprendizaje en los resguardos de Bari y UWA Izqueta.

El presidente de una de las Asociaciones, Hugo Cárdenas, asegura que no tener acceso a la educación es un grave problema que está llevando a la deserción escolar y que podría incitar a los jóvenes a tomar rumbos orientados a actividades ilegales.

Otro de los problemas que reconocen los denunciantes es que no hay cumplimiento del decreto 3020 del 2002, el cual estipula que los docentes no deben doblar sus horarios ni cubrir otras áreas no correspondientes a su carga académica.

Se estima que faltan 200 docentes. La Secretaría de Educación del departamento, en un proceso validado por el Ministerio de Educación, realizó convocatoria a la cual no participaron por ser una zona golpeada por el conflicto armando.

La Procuraduría, en función misional preventiva y como respuesta a los denunciantes, determina que existe crisis educativa en el Norte de Santander.