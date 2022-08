Hay que cambiar esta sinvergüencería: Ariel Ávila, sobre elección a contralor

A propósito de la votación para contralor General de la República, que se realiza este jueves 18 de agosto en el Congreso, Sigue La W conversó con distintos congresistas sobre las fuerzas políticas que se movieron en este proceso.

Ariel Ávila, senador por Alianza Verde, se refirió a la votación: “se decidió que la mayoría va a votar por Carlos Hernán Rodríguez, unos van a votar en blanco y otros seguían hasta anoche con Rangel. Se ganó la batalla de que no fuera la candidata de Pipe Córdoba y el duquismo”.

A pesar de los apoyos a Carlos Hernán Rodríguez, el senador criticó el proceso de elección a contralor en el Congreso.

“Desafortunadamente aquí desde el primer momento se hizo muy mal y nos movilizamos en contra de ese listado, personalmente saqué una denuncia contra Rangel. Esta vaina me parece mal, como se hizo me parece mal, si no cambiamos eso va a pasar lo mismo en este Congreso. Hay que aprobar una reforma para cambiar esta sinvergüencería”, manifestó Ariel Ávila.

Desde el Congreso también se conversó con María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico. La congresista coincidió en asegurar que se debería cambiar el proceso de elección a contralor.

Pese al apoyo a Carlos Hernán Rodríguez, indicó que la “meritocracia” fue la que se tuvo en cuenta en su bancada.

“No queremos un contralor de bolsillo, esperamos un buen tiempo para conocer las hojas de vida, Rodríguez era el mejor votado y optamos por la meritocracia, es lo que quisiéramos siempre para este tipo de elecciones, pero es el momento para que se replantee la elección a contralor”, dijo.

En el encabezado escuche las declaraciones de Ariel Ávila sobre el proceso de elección a contralor.