Etéreo: propuesta gastronómica colombiana que es parte de la guía Michelin de España

Etéreo, es el restaurante liderado por el chef colombiano Pedro Nel Restrepo, quien desde muy pequeño tuvo un gran sueño gastronómico, además, está ubicado en la isla más grande de las Islas Canarias en España, Tenerife.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Pedro Nel Restrepo aseguró que sus primeros pasos gastronómicos iniciaron en Colombia, específicamente, en la cocina de su madre.

“Todo inició en una cocina tradicional donde la madre se levanta a las 4:00 de la mañana para hacer de comer para hasta 50, 80 o100 trabajadores, y de ahí vienen mis inicios de ver un poco lo que mi madre decía que mi familia hacía y que prácticamente todos los días comíamos lo mismo, pero que estaba muy delicioso”.

Según el chef, desde este momento, la gastronomía se quedó en sus venas. Su trayectoria inicio por medio de conocer la cocina colombiana, los sabores típicos de cada uno de los departamentos y cada vez estar más convencido de su sueño de tener un restaurante.

“Yo creo que la misma cocina me fue buscando, yo creo que me fue dando como lo que fue marcando el camino”, aseguró.

De este modo, habló de su paso a la cocina de España, que le ha traído varios reconocimientos internacionales.

“Me convierto en un inmigrante con el deseo de superación y de ver lo que se hacía en otro lado y entonces se me facilitaba el tema del idioma y culturalmente. Llego y empiezo en el mundo de los vinos, me meto en el mundo de la sumillería, estudiando vino, las denominaciones de origen, todo lo que tenía que ver y después, pues ya me meto en el mundo de la cocina”, dijo.

En referencia al nacimiento de Etéreo, restaurante liderado por Restrepo, afirmó que “nace de ser recorrido ya de esa lectura que tenía hecha concretamente Santa Cruz de Tenerife y entonces yo digo, pues voy a poner unas pinceladas aquí de esa cocina latinoamericana, de esta cocina colombiana que yo conozco, esa cocina paisa”, lo que lo hizo darse cuenta de que a la gente le iba gustando y que esa idea y esa propuesta iban calando.

In embargo, comentó que algo sorprende, pues según él, “en España la gente es muy propia de su gastronomía e influirles con otra cosa era como muy difícil, pero yo creo que ahora mismo es la lucha que nadie ha encontrado y que está por qué está por descubrirse que está todo por hacer”, concluyó.