Autoridades dejarán de perseguir a población civil y se centrarán en bandas: Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la transición de mando del nuevo director de la Policía aseguró que en estos momentos las fuerzas tienen un reto grande y es construir un concepto diferente entorno a la Seguridad Humana.

Explicó que lo que busca es que las autoridades a partir de ahora escojan bien a quienes deben confrontar, y en este caso no a los más vulnerables, sino las organizaciones poderosas multicrimen.

El mandatario de los colombianos indicó que durante muchos años esta institución ha cometido errores graves de cara a la población en general, principalmente persiguiendo jóvenes o a campesinos que siembran coca.

“¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal? Si lo que es un simple campesino que no tiene más que cultivar porque si le dicen que cultive maíz allí no se produce o se produce tan caro que no podría sostener a su familia. ¿Desde cuándo es un criminal un joven que consume? Lo que debería tener es un médico, un psicólogo al lado, tratando de superar las debilidades de la mente”, manifestó el presidente de los colombianos Gustavo Petro.

El presidente Petro reiteró lo que ha venido manifestando durante las últimas semanas y es que ahora los indicadores para medir la seguridad “no son los de las bajas, si son los de las vidas”.