Construirán monumento con los contenedores en la frontera colombo-venezolana

La propuesta surge después de las revisiones realizadas por las autoridades nacionales a los puentes internacionales en la frontera con Venezuela. El gobernador del estado Táchira, Fredy Bernal, compartió la necesidad de solicitar el retiro de los contenedores que aún se encuentran en el puente internacional Tienditas.

Bernal aseguró que los contenedores serán utilizados para realizar un monumento en la zona de frontera, como símbolo de la resistencia que impidió el ingreso de la ayuda humanitaria y el golpe de estado desde Colombia.

“He pensado en construir una especie de monumento con esos contenedores porque el mundo no puede olvidar que aquí estuvimos a punto de una invasión. No puede haber borrón y cuenta nueva”, dijo.

“Llegó el presidente Petro, gracias a Dios, y estoy seguro que las cosas van a cambiar en positivo, pero no puede olvidar la derecha venezolana que jugaron un golpe de estado y jugaron a una invasión desde Estados Unidos se puede decir prohibido olvidar”, agregó el gobernador.

Después de las reuniones en el acuerdo de la frontera, se espera una próxima reunión entre los ministros de Transporte de los dos países para acordar el retiro de los contendores y el paso de carga pesada y mercancía.