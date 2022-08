¿Por qué están paralizadas las obras viales del Plan Bicentenario en Boyacá?

El alcalde de Socotá, William Correa, denunció, en Contrarreloj de W Radio, que las obras del Plan Bicentenario están paralizadas desde hace año y medio generando problemas de movilidad, sobre todo en el transporte de carbón.

“Creo que es el colmo de los colmos, un contrato del Bicentenario por $128.000 millones en el cual el tramo de El Alto de Sagra – Socotá – Jericó - Chita le corresponden $44.000 millones y dejaron botada la obra hace año y medio. Son recursos de la Nación, pero el responsable es la Gobernación de Boyacá”, dijo el alcalde.

Según Correa son continúas las disculpas como: “el contratista dice no tener plata, después que no había interventoría y posteriormente que el Instituto Nacional de Vías (Invías) y supuestamente hace un mes y medio llegaron los encargados de la Interventoría que dijeron que iban a arrancar, pero la constructora no se ha hecho presente”.

Recordó que un puente resultó afectado la semana pasada y está a punto de colapsar afectando no solamente a la población sino al sector productivo de la región.

- Da tristeza que el gobernador no dé la cara

Además, Correa asegura que el gobernador Ramiro Barragán “no da la cara” y no les contesta el teléfono a los alcaldes. “Él no contesta el celular; él no aparece por ningún lado, es como si no existiera gobernador en Boyacá porque este es de $128.000 millones”, dice.

- Gobernación de Boyacá reconoce que el proceso ha sido difícil

En diálogo con W Radio, el secretario de Infraestructura de Boyacá, Elkin Rincón, sostuvo que el proceso no ha sido fácil, ya que la Gobernación de Boyacá debió contratar una interventoría nueva por $2.000 millones.

“Recordemos que la interventoría fue líquida y la pagaba el Invias y desde la Gobernación se dio la directriz para proteger los recursos, terminar el proyecto y se hizo el contrato una nueva interventoría”, dijo.

Con respecto al contratista, Rincón dice: “estaba haciendo todo el tema de contratación de personal, maquinaria para arrancar; recordemos que este proyecto tiene varios tramos: unos son más costosos que otros y tienen dificultades como puntos críticos que también se deben atender”

Rincón envío un mensaje a los transportadores de carbón para que sean mesurados en la carga de cada vehículo porque se está sobre dimensionada y eso hace que se deterioren las vías, las obras de arte, los puentes y el alcantarillado esperamos que sea la otra semana como máximo”.