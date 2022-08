Orquesta Sinfónica de Colombia presentará conciertos en homenaje a Felix Mendelssohn

Andrés Orozco, director paisa de música clásica colombiana y según varios expertos, uno de los más importantes del mundo y con mayor reconocimiento a nivel mundial de este género habló con Contrarreloj de W Radio sobre su trayectoria, su fin en la Filarmónica de Viena y lo que viene en su vida musical

El director nacido en Medellín, quien ha tenido una proyección internacional en distintas orquestas de Europa y Estados Unidos, como la Filarmónica de Viena, Berlín, la Orquesta Nacional de Francia y más, regresa a Colombia con el objetivo de dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 3 conciertos que serán dedicados a las 5 sinfonías del compositor alemán Felix Mendelssohn.

“Es un placer compartir con la audiencia, nos vamos a dedicar a homenajear al compositor Felix, es una especie de maratón”, dijo.

Felix Mendelssohn, fue uno de los primeros directores que se paró en medio del teatro a dirigir con batuta, lo que hizo que dejará una huella en el género de la música clásica.

“Era un genio, escribió obras de pianos en todos los formatos, su música expresó más los sentimientos que la lógica y estas 5 sinfonías ofrecerán al público un recorrido por el talento del compositor”, afirmó.

De este modo, el director Orozco habló de su amor por la música clásica, asegurando que “la música clásica ofrece muchas cosas, es arte, en eso coincidimos todos, es importante para la humanidad y para el ser humano, es importante que todos nos embarquemos en el arte que nos sensibiliza y nos llena de alegría”.

De acuerdo con su salida de la Filarmónica de Viena, aclaró que tuvo que irse por algunas dificultades que le impidieron continuar.

“Hay cosas en la vida que se dan de manera diferente de como uno se lo imagina, empecé con entusiasmo, pero me encontré con diferencias y dificultades que no me permitieron continuar y por eso me alejé para poder ser yo mismo”, explicó.

Por último, contó que, aunque tiene algunas propuestas para dirigir otras orquestas, aún no ha firmado nada. Por le momento, estará llevando su talento a nivel internacional empezando por su visita a Colombia.