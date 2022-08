Por desacato de tutela, ordenan tres días de arresto para el alcalde de Pereira

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira había ordenado en dos instancias tomar acciones para reducir los altos niveles de ruido que generan los café bares ubicados en la zona céntrica de la ciudad, órdenes que según Ómar Buitrago, un ciudadano pereirano, no fueron cumplidas por el mandatario local, por lo que instauró un incidente de desacato contra la Alcaldía de Pereira, los establecimientos de la zona y la Policía Metropolitana de Pereira.

El fallo del tribunal profiere una sanción de “tres días de arresto y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente”, tanto para el alcalde de Pereira, Carlos Maya, como para Víctor Alfonso Gil, representante legal de 4.40 Café Lounge, por desacato al fallo de tutela y el Juzgado indicó que será la Policía Nacional la que determine en qué lugar deberá ser cumplida la sanción.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento del mandatario de la capital risaraldense y al respecto la secretaria jurídica de la Alcaldía, Luz Adriana Restrepo, mencionó que la administración aún no hablará del caso para no afectar el proceso. Igualmente se conoció que ya se están adelantando las acciones de defensa que permitan demostrar que sí hubo cumplimiento de las órdenes del Juzgado por parte del alcalde Maya.

Solo hasta que se instauren y resuelvan los recursos a los que haya lugar, se conocerá si la orden de arresto continuará vigente para el alcalde de la ciudad de Pereira.