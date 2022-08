No nos disgusta: MinInterior, sobre la idea que congresistas puedan ser ministros

Tras la visita de Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro al municipio de Ituango, en Antioquia, surgió la posibilidad de una reforma política que incluya cambios en el nombramiento de ministros.

Allí se habló de no descartar que los congresistas sean ministros. En diálogo con W Fin de Semana, Alfonso Prada, el ministro del Interior, se refirió a estos cambios que podrían presentarse.

De acuerdo con el ministro del Interior, cuando fue congresista en el 2010 también defendió temas similares y que podrían ser contemplados en este Gobierno.

“Nos parece que como ocurre en todo el mundo, y más en los regímenes parlamentarios, los congresistas se eligen para ser parte de los gobiernos. En el Congreso está la expresión del pueblo colombiano y hay la posibilidad de encontrar grandes líderes, sólidos, conocedores del agro, de las comunicaciones y más si fueron parte de los equipos de campaña. No nos disgusta, tenemos que tomar la decisión, somos partidarios de la idea”, aseguró Prada.

El balance de la visita a Ituango

Sobre la visita al municipio de Ituango, Prada aseguró que estuvieron con Gustavo Petro, el ministro de Defensa y el comisionado de Paz. El objetivo era instalar el segundo Puesto de Protección por la Vida.

“Recibimos la noticia del asesinato de tres indígenas en el sur de Nariño y eso nos hace priorizar las acciones de acompañamiento a los líderes sociales y articular toda acción del Estado para la protección de los colombianos”, aseguró.

Sobre el artefacto sospechoso que fue encontrado en un lugar cercano donde estaba Petro, indicó: “son hechos aislados, no es un plan sistemático para acabar con la vida del presidente”.

Finalmente se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno de Gustavo Petro sobre la orden de suspender los bombardeos donde se encuentren menores de edad.

“No habrá una parálisis de la fuerza pública, es una medida de cuidado, recibimos noticias de bombardeos y lo que se está afinando es que no puede haber bombardeo si no hay inteligencia que garantice que no hay niños, de eso trata, de proteger la vida de los colombianos”, agregó.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con Alfonso Prada, el ministro del Interior.