Tribunal de Cundinamarca revocó auto que negaba una demanda de reconocimiento

La decisión del Tribunal Administrativo de revocar el auto del 18 de enero de 2022, el cual rechaza parcialmente una demanda que busca el reconocimiento del pago de salarios y prestaciones sociales de Ángela María Robledo, se dio en medio de una batalla jurídica donde la excongresista busca que le reconozcan sus derechos políticos.

El equipo de defensa de Robledo interpuso una solicitud de nulidad en contra de la sentencia SU-209 de 2021, en donde la Corte Constitucional reafirma la decisión del Consejo de Estado en el que apartan a Robledo del cargo de Representante a la Cámara.

A pesar de que en marzo de 2022 se anunció que habría una decisión sobre la solicitud de nulidad, a la fecha esta no se ha resuelto . Esta es la razón por la cual, “en aplicación a los principios de celeridad y pro actione, con el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia”, el Tribunal ordenó revocar el auto que rechaza parcialmente la demanda de reconocimiento de salarios.

Robledo interpuso un recurso de reposición contra el auto que rechazó parcialmente la demanda argumentando que no se cumplieron los requisitos para declarar la carencia actual de objeto, ya que no desaparecieron los hechos o normas que suscitan la interposición de la demanda. Es decir, se seguirían vulnerando sus derechos debido a que no desapareció la sentencia SU-209 de 2021.

Entre otros argumentos reiteró que no existiría cosa juzgada, ya que no se trata del mismo objeto, hechos o partes dentro del proceso.