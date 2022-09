Director de la DIAN no descartó cambios en la entidad

En su intervención en el foro sobre la reforma tributaria en Barranquilla, Luis Carlos Reyes se refirió a la petición de senadores y gremios sobre las modificaciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

Sobre esto, dijo estar “completamente de acuerdo en la necesidad de hacerlo”, señalando que la entidad tiene personas preparadas y se ha venido avanzando en los cambios.

“La DIAN es una entidad llena de gente técnica supremamente preparada y se han venido haciendo una serie de avances en todo, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos que se requieren para modernizar la administración tributaria”, afirmó Reyes.

Le podría interesar:

De la misma manera, aseguró que el objetivo de la reforma “es financiar los componentes del programa de gobierno”.

Entre los últimos incluyó el fortalecimiento de la administración tributaria y la necesidad de un mayor recaudo para las instituciones que generarán el crecimiento del país.

En lo que tiene que ver con los actos de corrupción en la entidad, señaló que es un tema que comenzará a trabajarse desde el interior de la DIAN, en el que hay que aportar todos y que tiene que ver “con la manera en la que nos relacionamos con el Estado”.

“Hace 2 meses era yo u profesor universitario y si me hubieran dicho que iba a conocer algunas de las personas más prominentes del país, yo habría dicho: ve, qué raro (…) lo que sí no me había imaginado es cuántas personas prominentes, después de conocerme me iban a pedir que nombrara a un amigo suyo en la seccional de Barranquilla y eso me parece sumamente grave”, afirmó el funcionario.

Adicionalmente, aseguró que la situación no solo ocurre en la capital del Atlántico y que en otras ciudades como Cartagena y Buenaventura también le han pedido ese tipo de favores.

“Aquí las formas son importantes. No se ve bien que una persona altamente influyente se acerque a un funcionario público a pedirle que ponga a un amigo o conocido”, aseveró.