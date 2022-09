Esto se acaba acá: MinMinas abandonó rueda de prensa tras molestia por pregunta

La ministra de minas y energía, Irene Vélez, abandonó este jueves una rueda de prensa en Cartagena cuando fue consultada sobre su propuesta de que las economías de los países que ella cataloga altamente consumidores empezaran a decrecer sus economías.

El periodista que la abordó le preguntó que si no le parecía contradictorio plantear una desaceleración cuando el mundo le está apostando a la reactivación económica tras una pandemia y en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también ha golpeado los mercados globales. Además, el reportero la increpó sobre las minería ilegal en Antioquia. Su respuesta molesta fue suspender la rueda de prensa.

“Son como 50 preguntas en 1, me dejas hablar porfa porque si no no puedo responder (...) Esto se acaba aquí, muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”, dijo la ministra.

Esta no es la primera vez que Vélez deja a la prensa plantada. Hace una semana, también en Cartagena, había señalado la posibilidad de implementar unos incentivos tributarios para las empresas que empezaran el procesos de descarbonización.

Cuando los periodistas intentaron abordarla para que explicara esos incentivos, Vélez se fue por la puerta trasera del escenario y no atendió el llamado. Su equipo de prensa hizo esperar a los periodistas, para consultarla sobre la posibilidad de responder algunas preguntas y la respuesta fue tajante: “no, no va a hablar”.

Incluso, algunos de sus comunicadores plantearon la posibilidad de enviar simplemente una declaración ya grabada, sin posibilidad de contrapreguntas.