“He tenido catarsis para hacer el cambio”: influencer reconoce que estafó a clientas

W Radio conoció testimonios de clientas del maquillador Bryan Taborda quienes aseguraron haber sido estafadas. Luisa Arango reiteró que compró productos de belleza y una clase de automaquillaje al reconocido maquillador de celebridades Bryan Taborda. Acordaron que la clase se tomaría en Pereira, pero Taborda canceló la reunión argumentando que tenía COVID.

Sin embargo, lo vio en publicaciones de Instagram en Medellín y le reclamó por qué si había podido viajar a Medellín y no al compromiso que habían adquirido.

“Super enrredador, nunca me respondió por nada. Jamás. Yo le dejaba los mensajes, hasta hace como ocho días cuando ustedes se comunicaron con el y se comunicó conmigo por Instagram, hasta me tenía bloqueada y me dijo que el quería enmendar su error, quería darme unos cursos adicionales y pagarme el dinero”.

“Yo reconozco completamente mi error, y los errores que he venido cometiendo hace algún tiempo (...) los tengo que aceptar”, aseguró el maquillador de celebridades Bryan Taborda ante los micrófonos de W Radio.

Negó utilizar su reconocimiento y redes sociales para engañar a las personas y explicó que se “comprometía con las personas, pero luego en el momento de cumplir me veía a gatas de hacerlo”. También reconoció que dejaba de contestarle a las personas a las que les debía dinero y explicó que borraba comentarios en Instagram por la “angustia de que otras personas vieran los comentarios”.

Finalmente, se comprometió públicamente a resarcir el daño cometido a sus clientas, incluyendo empresas quienes se vieron afectadas por sus actos.