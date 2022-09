Reportan niño desaparecido en Bucaramanga, hijo de uno de los firmantes de paz

Mientras se desarrollaba un sepelio al norte de Bucaramanga, en el Café Madrid, un menor de 13 años desapareció. Este niño es hijo de uno de los firmantes de paz de Las Farc, es decir, de un desmovilizado de la guerrilla extinta.

Yuri Roldán, mamá del niño, quien está desesperada porque no aparece, explicó que, su hijo desapareció cuando se fue a la tienda a comprar una gaseosa.

"Mi hijo se despareció en el barrio, nosotros terminábamos un sepelio de unos jóvenes que son firmantes de paz, se le había muerto a la mamá, como mi esposo que también firmó el acuerdo de paz, mi hijo estaba ahí, y tuvimos en un compartir, salimos del cementerio, mi hijo me pide dos mil pesos para ir a la tienda, se los di, a los 15 minutos no aparecía, lo buscamos y no lo encontramos", señaló la progenitora.

La familia está desesperada y le pide a las autoridades revisar las cámaras de seguridad de un CAI, que queda cerca a donde estaban compartiendo.