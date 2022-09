Catherine Juvinao acusa a Ape Cuello de hostigarla; él dice que está obsesionada

Este miércoles, la plenaria de la Cámara de Representantes adelantó un debate de control político sobre el escándalo en los OCAD Paz.

Una de las citantes, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que congresistas, megacontratistas y alcaldes estarían involucrados en una presunta red criminal de contratación. Incluso, acusó al representante conservador Ape Cuello de hacer parte de este entramado y de hostigarla judicialmente.

Según medios locales, los Cayón Medina integran la nómina de un congresista y no solo tienen multimillonarios contratos de OCAD PAZ, también tienen contratos de construcción de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, cuyas obras no han entregado aunque ya finalizaron los juegos. pic.twitter.com/9HDohPj53n — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 7, 2022

A su turno, Cuello aseguró que la congresista “tiene una psiquiátrica obsesión con él” y “vive en un afanoso desespero por llamar su atención”, lo que generó malestar en el recinto.

“A mí me cuentan que cuando ella se acuerda de mí pone la canción vallenata ‘Tarde la conocí’ de Patricia Teherán, me dicen que la escucha repetidamente. Carajo, ¡no!, tranquila, ahora se la pongo. No he cometido ninguna ofensa”, dijo al ser interrumpido por los reclamos.

“No entiendo por qué me dicen machista si tiene una obsesión conmigo. Yo la entiendo, ella vive en un afanoso desespero por llamar mi atención”, agregó.

Varios congresistas lo acusaron de “misógino” y de irrespetuoso.

Y en cuanto a las denuncias en su contra, respondió que no hizo parte del OCAD Paz, ni con voz ni voto, y recordó que interpuso una denuncia contra Juvinao, ante la Corte Suprema de Justicia, por injuria y calumnia.

“También revisaremos si amerita otra denuncia por tus afirmaciones. Te apropiaste de los recursos del erario de los samarios y eso también está en la Corte Suprema, tengo los informes”, concluyó.