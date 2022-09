Disidencias de las Farc: ¿cómo operan y cuántas son?

Luego de que se conociera que el pasado fin de semana se realizó en el departamento de Caquetá una reunión exploratoria entre el Gobierno y las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Calarcá’, se abrió el debate sobre la conveniencia o no de entablar posibles diálogos con estos grupos que, según inteligencia militar, serían más de 40 estructuras con cerca de 4.500 hombres armados distribuidos en varias zonas del país.

Según Camilo González, director de Indepaz, estas disidencias son de diferente tipo: “hay unas que fueron aquellas de grupos que no entraron al acuerdo de La Habana y que se quedaron por fuera. Bloque Suroriental, actúa en las regiones de Meta, Guaviare, algunas prolongaciones en Arauca, Catatumbo y Caquetá, son 14 estructuras (…) hay otros que firmaron el proceso y se fueron, que son los de la Segunda Marquetalia, donde está Iván Márquez, ‘El Paisa’ y Santrich. Son 15 estructuras y tienen sus principales puntos en el sur de Cauca, Nariño y Putumayo y los otros que son los que llaman Comando Coordinador que son 9 grupos”.

Cabe señalar, que además de los representantes de la disidencia y de los funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al encuentro exploratorio asistieron Raúl Rosende, jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y el vocero del gobierno noruego, Dag Nagoda. Sin embargo, para el director de Indepaz, “pensar que se hará un proceso con todos estos grupos y al mismo tiempo, es un poco difícil y sobre todo a corto plazo”.

“Hay algunos que tienen mayor coordinación y con ellos existe mayor probabilidad, como el llamado grupo Bloque Suroriental y la Segunda Marquetalia, son muy federados, las coordinaciones no son consolidadas, son grupos sueltos con muchas historias. Es incierto. Es muy complejo, pero de todas maneras es muy importante y audaz”, comentó.

Además, agregó: “hay algunos grupos que por su origen e historia han mantenido un discurso rebelde, ese discurso viene combinado con todo tipo de prácticas de economía ilegal, narcotráfico, minería y extorsión, otra serie de prácticas que han sido parte de una historia de degradación, hay otras que han surgido porque querían llenar los nichos de rentas que dejaron las Farc. No se puede meter todo dentro de un mismo costal, el pragmatismo del alto comisionado es que ha dicho que no los califica, eso tiene en el camino la prueba de los hechos”.

Sobre las críticas de volver a aceptar a Iván Márquez dentro de un posible acuerdo o negociación, añadió: “el asunto de si con una fracción se puede volver a negociar cuando se ha fracasado una oportunidad eso depende de circunstancias, en la historia de Colombia para llegar a la negociación con las Farc se fracasaron varias veces hasta llegar a la Habana, en Irlanda también las negaciones con el IRA no significaron que todos los grupos entraron de una, el proceso de dejación de armas duró varios años”.

“El principio de decir no puede haber segundas oportunidades no es una camisa de fuerza, hay que escuchar, el señor Iván Márquez traicionó el acuerdo se fue a las armas, pero también es cierto que hubo situación de entrampamiento. También es cierto que hay una dinámica que explica lo que fue su marginamiento, si una estructura de estas dice que entra en un proceso y hace un acuerdo humanitario, que dejan de reclutar menores, pues hay que abonarlo, no podemos cerrarnos.”