Es un ahorro de 4 billones de pesos: Lizcano ante nueva directiva de austeridad

Bogotá

Luego que se conociera la directiva presidencial en las que el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, da órdenes para que se hagan los recortes necesarios para lograr un ahorro en los gastos del gobierno, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, se refirió a esta nueva orden.

“Es una orden para todas las entidades, tiene un ahorro en estos cuatro años de 4 billones de pesos, se calcula mínimo un ahorro de un billón anual, solo en el cumplimiento de esta directiva presidencial. Además trae temas de lucha contra la corrupción muy fuertes que yo creo que es un buen mensaje para la opinión pública”, dijo el alto funcionario.

Lizcano aseguró que con eso se hará un ahorro de un 30% en todos los contratos de prestación de servicios del Gobierno Nacional.

“Igual cuando se trate de contratos a la prestación de servicios de apoyo a la gestión solamente y eso, una persona, o sea el Estado solo podrá contratar una sola persona; y cuando trate de contratos de prestación de servicios, asesorías, pues ese no trae ninguna restricción, pero cuando se trata de contratos de apoyo a la gestión y qué es apoyo a la gestión, una persona que tenga que estar todo el tiempo en la oficina apoyando la gestión, el Estado solo podrá contratar con una sola persona, es decir, esto elimina todo el tema de las nóminas paralelas”.

Finalmente, el director del Dapre aseguró que no se tocará la planta del Estado, “en esta directiva no se toca la planta laboral, acá no hay despidos, es una reducción de quienes se le acaba el contrato, pues las entidades deberán reducir en un 30%, pero acá no hay terminación de contratos ni hay despidos porque acá no estamos tocando la plata, por el contrario, estamos probando con este como estamos promoviendo. Es que si y hay vacantes se formaliza en los empleos de los contratos de prestación de servicios en esas vacantes”.