No se apoyará ninguna actividad de autodefensas: MinAgricultura

La ministra de Agricultura, Cecilia López, una vez más se pronunció frente al fenómeno que se afronta en Colombia sobre invasión de tierras, manifestando que detrás de este tipo de situaciones hay acciones e intereses particulares de unos cuantos, recordando lo dicho por la Procuraduría acerca de que hay hasta funcionarios públicos promoviendo las invasiones de tierras y haciendo negocios con “tierreros”.

Seguido a esto, la titular de la cartera del agro, fue enfática en manifestar que en Colombia hay protocolos estructurados para enfrentar las invasiones de tierras y por ende no se apoyará ningún tipo de acción de autodefensas, allí dijo “que quede claro, el Gobierno no puede apoyar ninguna actividad de autodefensa, clarísimo, eso no se puede apoyar, eso es una responsabilidad el estado de cuidar cuando se necesite, cuando se justifique y cuando se violen los derechos, es el Estado y en eso no podemos fallar, pero no se apoyan las autodefensas, digan lo que digan, no podemos repetir ni abrir un espacio para ese capítulo tan doloroso del país”.

En cifras entregadas por la cartera agrícola, a la fecha en Colombia hay 62 procesos investigativos, de los cuales 41 están ligados a invasiones, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de tierras; todos fueron catalogados como ilegales.