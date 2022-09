No son residentes o líderes sociales: secretario de Gobierno tras masacre en el Meta

En diálogo con W Radio, el secretario de Gobierno del departamento del Meta, Hernán Gómez, dio a conocer cómo avanzan las investigaciones por parte de las autoridades tras la masacre ocurrida en el municipio de Puerto Lleras, luego de qué cuatro hombres fueron encontrados a un costado de una vía. En las últimas horas, finalizó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación.

“Ya está identificado que estas víctimas no son residentes o personas que vivían en la región, no son líderes sociales y lo que se investiga es si pertenecían a disidencias de las Farc o la banda de Alias ‘Juanito’, que extorsiona en la región, están apareciendo estos muertos en esta zona del departamento. Lo dicho por la comunidad que no eran residentes y por unos acontecimientos anteriores donde aparecían sujetos en motos extorsionando en las fincas, pues todo esto va estar en la línea de investigación para esclarecer quiénes son los muertos que aparecieron en la vía y que actividad realizaban.”

Según la Fiscalía Especializada en Homicidios Colectivos, los cuerpos fueron encontrados en la vía y hallados amarrados de manos de manera individual. “En este sector se presentan disidencias de las Farc que estaban al mando de Iván Mordisco, al parecer dado de baja por nuestra fuerza pública y también exparamilitar que está privado de la libertad y desde la cárcel sigue ordenando homicidios y extorsionando, alias ‘Juanito’ y su hermano también privado de la libertad que tienen un grupo de delincuencia común y están dedicados a la extorsión.”

Las autoridades también tratan de establecer si tiene alguna relación con la muerte de alias ‘Tatuajes’, ocurrida recientemente en la región, al igual que se investiga si los sujetos tienen relación con los casos de extorsión presentados en esta zona del Ariari. “En díaz pasados fue asesinado junto con su compañera sentimental, un reconocido sujeto que extorsionaba en la región, se quiere investigar si este hecho tiene alguna línea de conducción (…) en el departamento del Meta tenemos plena confianza en nuestra fuerza pública. Hay que señalar que estos cuerpos no tenían letreros ni de ninguna índole, se empiezan a generar noticias falsas y debo dejar claro.”