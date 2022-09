Peligroso sicario colombiano ruega no ser extraditado a Colombia

El sicario colombiano de 30 años, oriundo de Restrepo, Valle, fue capturado el pasado abril en las Islas Canarias y es reclamado por la justicia colombiana acusado de por lo menos 13 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas y su pertenencia a la organización delictiva denominada ‘los Monacho’ de la ciudad de Buga.

Hoy en la vista ante la Audiencia Nacional, Ramírez aseguró que ya pidió asilo y pidió a los jueces no ser entregado a las autoridades colombianas por temer por su vida: “Les ruego que no me envíen allí a morir”, suplicó al tribunal, cuya decisión final se conocerá en las próximas semanas.

La Fiscalía española se ha pronunciado a favor de la extradición al entender que los delitos por los que se le reclama no han prescrito ni tiene nacionalidad española. También descarta que la extradición tenga motivaciones políticas.

La justicia colombiana describe a Ramírez como un “mando medio” de ‘Los Monacho’, una organización criminal dedicada “a la comisión de asesinatos selectivos” para controlar la venta de droga en la ciudad de Guadalajara de Buga Valle. La banda lleva el nombre de su presunto líder, Yeferson Andrés López Ramírez, un delincuente que utiliza el alias de ‘Monacho’ y al que acusan de ser el autor intelectual de más de una decena de asesinatos desde su detención y encarcelamiento en 2015.