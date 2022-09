Rodolfo Hernández sobre su futura renuncia: “siento que me estoy robando el salario”

El senador de La Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ratificó que renunciará a su curul y aclaró que está evaluando la fecha más conveniente para su retiro.

“¿Cómo me siento?, pues extraño porque este no es mi ambiente, esta no es mi formación académica. He hecho lo que he podido, he participado y opinado en los proyectos de ley donde me siento con identidad de agregar valor”, dijo.

Además, recordó que él es ingeniero civil y tiene experiencia en ejecutar, planificar y presupuestar.

“Siento que me estoy robando el salario, no aporto lo que los colombianos aportan fiscalmente en un salario tan bueno como el que pagan aquí en el Senado, a pesar de que la totalidad de la plata la estamos aplicado a proyectos en Santander que benefician a los más pobres”, agregó.

Y también confirmó que está interesado en aspirar a la Gobernación de Santander o a alguna de las alcaldías del departamento.

“Ahí sí le puedo prestar un gran servicio a toda la ciudadanía de Colombia para dar ejemplo de cómo se administra un departamento, para dar ejemplo como lo hicimos en la alcaldía”, concluyó.