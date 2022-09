Dewayne Beamon, el boxeador estadounidense que ama a Colombia

El próximo sábado 24 de septiembre el Elías Chegwin de Barranquilla vivirá una gran velada boxistica. Aunque probablemente el nombre más conocido sea el de Yuberjén Martínez, hay otros combates que valdrá la pena ver. Entre ellos, el del norteamericano Dewayne Beamon que estará enfrentando al invicto Isaac Arias. Desde “La arenosa” Beamon atendió a W Radio:

¿Por qué decidió radicarse en Colombia, sobre todo en estos años tan duros de la pandemia? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí?

“Amo Colombia y amo Barranquilla. Ahora todos quieren pelear acá pero a mí siempre me ha gustado. Soy el rey de Barranquilla y me siento local aquí”

Usted ya ha hecho varios combates en nuestro país, el último de ellos fue un empate ante Pablo Carrillo tras un choque accidental de cabezas. ¿Con qué sensación se quedó de esa pelea?

“Esa pelea fue una falta de respeto. El arbitraje fue vergonzoso, y no solo lo digo yo, lo dicen todos, uno puede preguntarle a cualquier experto en boxeo y dirá que haber empatado en esa pelea fue un grandísimo error. No fue una buena experiencia. Sin embargo, espero que haya sido la única mala en Colombia”

Hablemos de su rival del próximo sábado: el invicto venezolano Isaac Arias, ¿qué espera de él y de esta pelea?

“De la pelea espero pelear duro, dar todo de mi. Por supuesto no es una pelea en la que pueda relajarme ni debo tomarla a la ligera. Sin embargo, él viene invicto y nadie espera nada de mí. Por eso voy a pelear fuerte y a intentar dar la sorpresa”

Usted ya tuvo la experiencia de pelear por un título mundial ante el célebre Juan Francisco ‘el gallo’ Estrada, sin embargo cayó por nocaut técnico en el 9no asalto. ¿Qué lección le dejó?

“La lección es no firmar contratos sin saber. Cometí un error muy grave y fue que firmé un contrato en español que no entendía para esa pelea. Luego me di cuenta que no me dejaban rehidratarme para los pesajes ni para estar acorde al peso de mi categoría. Cuando llegué a la pelea con Estrada estaba absolutamente muerto y no pude pelear al 100%. Por eso la lección es no firmar contratos estúpidos sin saber ni leerlos”

Parece que los pesos chicos están cobrando cada vez más protagonismo en la escena boxística a nivel mundial. ¿Qué tan difícil ha sido abrir mercado para los pesos como el mosca y el súper mosca en un mercado como el estadounidense, en el que nunca han sido divisiones muy tenidas en cuenta?

“Ha sido extremadamente difícil. Si miran mi ranking y mi categoría no hay nadie parecido a mí. Y me refiero a mi color de piel: soy el único afroamericano entre boxeadores, árbitros y autoridades. Eso ha hecho que sufra racismo y que haya tenido muchísimos obstáculos para pelear en estas categorías. Sin embargo aquí estoy y sigo peleando”

Esta la cartelera oficial de LA SUPREMACÍA , la velada boxistica en la que estará Beamon. Tendrá transmisión de ESPN:

Dewayne Beamon (USA) vs Isaac Arias (VEN/COL)

Título intl silver WBC 115lbs, 10R

Yuberjen Martinez (COL) vs Jimson Garcia (VEN)

Título latino WBC 112lbs, 8R

Luis Quiñones (COL) vs Jose Muñoz (COL)

Título Nacional 140lbs, 8R

Jhan Carlos Ubarnes (COL) vs Franyerson Puerta (VEN)

147lbs, 8R

María Jose Ramos (COL) vs Yendrimar Maita (COL)

126lbs, 4R

Juan Coronel (COL) vs Jose Cogollo (COL) 112lbs, 6R

Las entradas se pueden adquirir a través de https://eventu.co/eventos/lasupremaciabq2022/