Lucha contra drogas debe ser conjunta: congresistas de EE.UU. tras discurso de Petro

Gustavo Petro. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) / Anna Moneymaker

El senador demócrata Robert Menéndez reaccionó al discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU y aseguró que Colombia y Estados Unidos deben tener una conversación sincera sobre la lucha antidrogas.

“Estamos buscando tener una conversación profunda con el presidente Petro y sus representantes sobre lo que ellos creen actualmente debe ser esa lucha, pero no puede ser que todo lo legalizamos porque eso es aceptar el narcótico como forma de vida”, mencionó.

Por su parte, Randy Weber, congresista estadounidense del Partido Republicano, aseguró que la responsabilidad de la lucha contra las drogas debe ser compartida.

Asimismo, el senador demócrata Tim Kaine también mencionó que es importante que Gustavo Petro entienda que esa lucha antinarcóticos debe ser conjunta.

“Si no entiende que las drogas son un gran problema, no solo para los colombianos, sino para nosotros también, necesita pensar un poco más sobre eso. La solución aquí no es la misma que en otros países”, afirmó.