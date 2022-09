No soy de los que buscan cuando Biden va al baño para atraversársele: Gustavo Petro

Luego que se conociera que el presidente Gustavo Petro no llegó a la cena que Joe Biden ofreció a diferentes jefes de Estado del mundo por que la caravana prevista para trasladar al mandatario al Museo de Historia Natural desde la misión permanente de Colombia en la ONU no llegó a tiempo, lo que retrasó una hora su llegada al evento.

Vea aquí Gustavo Petro llegó tarde al esperado encuentro con Joe Biden

El mismo presidente colombiano se pronunció, asegurando que no había ningún encuentro específico con Biden.

“No había ninguna cita, no ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No había ninguna agenda concertada. No pasó nada”, dijo el presidente en sus últimas declaraciones en Nueva York.

Lo cierto es que tanto el mandatario como la primera dama y el canciller Álvaro Leyva llegaron con minutos de retraso a la cena ofrecida por el presidente de Estados Unidos, donde había más de 150 invitados.

Sin embargo, muchas personas piensan que esta pudo ser una oportunidad para que se diera el primer apretón de manos entre Biden y Petro luego del tensionante discurso del jefe de Estado colombiano en la Asamblea General de la ONU.