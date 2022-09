Francia Márquez respondió a cuestionamientos por su ausencia en eventos del Gobierno

En Popayán la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se pronunció frente a los cuestionamientos que señalan su ausencia en diferentes eventos internacionales del Gobierno nacional. La mandataria resaltó que se encuentra en las regiones atendiendo las problemáticas de las comunidades.

La alta funcionaria dijo a quienes la cuestionan, que se encuentra trabajando en los territorios y que no está ausente de sus funciones.

"He estado en los diálogos con las mujeres, desde las regiones haciendo mi trabajo, a veces eso no se ve. Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios", dijo.

De igual manera, señaló que fue al Chocó, a la costa pacífica nariñense, estuvo en la costa caucana, en el norte del Cauca y, "por supuesto, he estado organizando mi equipo, mi estrategia de gobierno para avanzar y poder cumplirle a la población con los desafíos del país", explicó.

Recientemente, la vicepresidenta participó en el Diálogo Regional Vinculante que se desarrolla en el Cauca, donde también se pronunció sobre los retos y desafíos a trabajar en la región caucana.

"Hay muchos desafíos en este departamento, entre ellos el del acceso a la educación para la juventud, desarrollo económico desde el turismo, desde la producción agrícola y fortalecer esos componentes que nos caracterizan cómo caucanos, además, es fundamental el desafío de la paz, porque todavía en las regiones la violencia y la guerra sigue cobrando la vida de muchas personas", aseveró.

Finalmente, la vicepresidenta señaló que sigue siendo el diálogo interétnico e intercultural de región, la principal herramienta para superar la desigualdad e inequidad que genera la problemática de tierras en el territorio.