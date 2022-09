JEP protege cementerio usado por el Ejército para enterrar posibles falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por seis meses sobre un sector del cementerio municipal del municipio de Sucre (departamento de Sucre) en el cual de acuerdo con la investigación fue utilizado en el pasado por la Fuerza de Tarea Sucre, para desaparecer a las víctimas de falsos positivos.

La decisión tuvo como principal motivación el caso del joven Ebin Paternina Parra, quien fue asesinado por integrantes de esa unidad militar y enterrado en el cementerio. Sobre lo anterior, la abogada de la familia de la víctima, Yessika Hoyos, elevó solicitud al conocer información relacionada con un sector del camposanto el cual según los mismos sepultureros habría sido usado por los militares para enterrar “bajas” no identificadas, entre ellos al parecer Ebin, quien fue una de las víctimas de los “11 jóvenes de Toluviejo” ultimados en 2007.

“...dos de estas personas nos confirmaron que se trataba de un joven traído de Toluviejo a trabajar en jurisdicción de la vereda Amazonas, y que habían tratado de comunicarse con los familiares sin conocer si les había llegado alguna razón. (… ) También nos manifestaron que, contiguo a este cadáver estaban otros cadáveres de persona NN traídas por el Ejército y que posiblemente sean también de casos de falsos positivos” informó Hoyos a la JEP.

Así las cosas y ante las imágenes donde se podía evidenciar las débiles medidas de seguridad con las que cuenta el cementerio, así como su inundación en algunas zonas, la jurisdicción encontró que la situación es grave, y por tanto, para evitar la pérdida o manipulación de los cadáveres, se deben decretar medidas cautelares por los seis meses que indica la decisión.

“...ordenar a la Alcaldía municipal del municipio de Sucre – Sucre, para la protección del sector del cementerio municipal donde podría encontrarse el cuerpo no identificado del joven Ebin David Paternina Parra, y del lugar destinado a la inhumación de cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, reportadas como bajas en combate por el Ejército Nacional y especialmente por la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre” concluyó la JEP.

Entre las órdenes dadas por la jurisdicción a distintas autoridades se encuentra la prohibición de exhumación de cadáveres en la zona protegida a menos que exista autorización de la Unidad de Búsqueda o la Fiscalía. En el mismo sentido no se podrán realizar entierros en la zona delimitada.

Adicionalmente se le ordenó a la alcaldía municipal de Sucre la entrega de un informe con el cumplimiento de las acciones en un término de 20 días. También tendrán que informar sobre la administración actual del cementerio municipal, así como los registros, exhumaciones e inhumaciones, de personas no identificadas en ese cementerio con los debidos soportes.

La gobernación por su parte deberá rendir un informe en los próximos 20 días, en su calidad de interesada en el trámite, sobre el acompañamiento a la alcaldía del municipio de Sucre, en el cumplimiento de dichas órdenes.