Personería de Santa Marta confirma sanción contra exsecretario de salud

Mediante fallo sancionatorio de segunda instancia, el personero distrital de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, confirmó la suspensión del ejercicio del cargo por el término de diez meses del señor Henrique Toscano Salas, en calidad de secretario de Salud de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para la época de los hechos.

Le puede interesar: Desestiman en la Fiscalía denuncia contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo

Según la Personería, se comprobó la vacunación contra el COVID-19 de cuatro personas que no contaban con los requisitos mínimos determinados en la norma indicada, de acuerdo con la fase 1, etapa 1 y 2. Adicionalmente, algunos de los vacunados no contaban con vínculo contractual vigente y, en otros casos, sus actividades contractuales no estaban relacionadas directamente con la atención de pacientes Covid para la fecha, por lo que no debieron ser vacunados.

Debido a que el funcionario no se encuentra en el ejercicio de sus funciones, la sanción será monetaria, teniendo en cuenta el monto del salario devengado para el momento de la comisión de la falta, el cual asciende al pago de diez meses.