Luis Fernando Medina llega como embajador a la OCDE

El economista y filósofo de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional, Luis Fernando Medina Sierra, será el embajador de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París.

Medina también es doctor de Economía de la Universidad de Stanford. Y ha sido docente de Ciencia Política en las Universidades de Chicago y Virginia.También ha sido profesor en Colombia en la Universidsd de Los Andes, el Externado y la Nacional.

Medina ha sido autor de diferentes artículos y libros que plantean los modelos formales de economía.

Entre sus libros se encuentran: ‘El Fénix Rojo: Las oportunidades del socialismo’, también ‘A Unified Theory of Collective Action and Social Change’ y también ‘Beyond the Turnout Paradox: The Political Economy of Electoral Participation’.