Clara López y Óscar Darío Pérez debaten sobre la reforma tributaria

Avanza la concertación de la reforma tributaria para iniciar su primer debate.

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, expresó su preocupación porque hay varias propuestas que disminuyen seriamente el recaudo esperado.

“Hay unas de un consenso general que rebaja la tasa impositiva a los dividendos, le hace un descuento del 19%, o sea que la tasa máxima en los ingresos altos quedaría en el 20%. Esa se lleva más o menos $271 mil millones de recaudo, pero la más importante es la de ganancias ocasionales”, dijo.

A esto le agregó la deducción de regalías, ya que en el proyecto se planteaba eliminarla.

“Quitarla implica una reducción de $3 billones, ha sido reemplazada por una sobretasa del 5%, es la propuesta, pero esa no recoge los $3 billones sino la mitad”, dijo.

Y explicó que en los próximos días se discutirán las nuevas fuentes de recursos y los reajustes.

“En la Unión Europea, desde el Banco Central, están pidiendo a todos los gobiernos elevarles los impuestos a los más ricos. El tema no es solamente de recaudo sino de redistribución del ingreso”, indicó.

Por su parte, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, señaló que hay recursos suficientes y que esta reforma es inconveniente.

“La economía creció el año pasado al 10.7% y los recaudos tributarios vienen comportándose en exceso. Decimos que una reforma tributaria que vaya a frenar el crecimiento económico, que vaya a disminuir la inversión y que converja directamente en disminuir el empleo, el consumo y el ahorro no son importantes para un país”, dijo.

Igualmente, aseguró que el pago no se puede convertir en una catarata tributaria y que eso no quiere decir que los ricos no paguen.

“Yo no creo que sea mega rico el que venda una casa para subirle la ganancia ocasional hasta el 39%, ni tampoco el que reciba unos dividendos aún siendo un pensionado para subírselas al 39%, yo creo que esa narrativa hay que cambiarla un poco”, sostuvo.

Los congresistas también hablaron sobre la cárcel efectiva para los evasores de impuestos.

