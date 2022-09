¿Convicciones religiosas afectan actuaciones del director de la Policía?

En diálogo con W Radio, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, defendió su postura sobre Halloween. En su estado de WhatsApp, el general publicó una imagen en la que se leía: “No al Halloween. La estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. No podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios”.

Además, indicó que la infidelidad lleva a la corrupción, refiriéndose a la prohibición de las relaciones extramaritales. Por último, afirmó que las personas “eligen” ser homosexuales.

Escuche la entrevista completa aquí: