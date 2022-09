Empresario Mario Hernández crítica Día sin IVA solo para productos nacionales

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio su aval para que en el 2023 se realicen dos Día sin IVA en el país, sin embargo, estas fechas traerían cambios, debido a que solo aplicaría para productos elaborados y producidos en Colombia y que tengan un valor de hasta 3 millones de pesos.

Tras esta decisión, el empresario colombiano Mario Hernández reaccionó a través de su cuenta de Twitter, en donde se mostró sorprendido porque solamente serán dos días y únicamente para productos nacionales, cosa que llamó poderosamente la atención de sus seguidores, al ser él un empresario nacional.

En entrevista con Sigue La W, Hernández aseguró que él no está en contra de lo anunciado. “Que bueno que el presidente Petro reconozca lo importante que son los Día sin IVA para mover la economía del país”.

Agregando que “los Día sin IVA favorecen mucho a las clases menos favorecidas, los que pueden comprar la plancha, la licuadora, las cosas. En Colombia, los estratos 1, 2, 3 y 4 son el 85% de la gente, son los que más favorecidos salen. Mi target es de estrato alto, pero yo estoy pensando en la comunidad”.

Además, empresario resaltó que vendiendo solo productos nacionales se recaudaría el 50% de lo que se vendía. “El producto importado también paga comisiones, paga sueldos, arriendos y montón de cosas”.

Por otra parte, el empresario dejó claro que su empresa quiere competir internacionalmente. “Tenemos que competir con el mundo, tenemos que desarrollar la industria nuestra, eso genera empleo, genera impuestos. Somos más pobres todos los días porque somos chiquitos, pensamos chiquito, eso no puede ser, debemos tener otra mentalidad”.

Para finalizar, explicó que no está en desacuerdo con lo anunciado por el Gobierno Nacional. “Yo no es que esté en contra, soy colombiano y aquí me voy a quedar, lo que aporto es mi experiencia y cómo me ha ido. No estoy en contra de nada, estoy felicitando al Gobierno.”

Escuche la entrevista completa a continuación: