Estudiante samario transfirió 6 millones de pesos por error a una cuenta bancaria

El joven José David Barras denunció a través de sus redes sociales haber consignado por error un dinero a una cuenta equivocada, el cual estaba destinado para costearse gastos de visado y tiquetes en una universidad de Italia, luego de haberse ganado una beca.

“Después de hacer la transacción me contacto con el banco, pero no fue posible y empecé la búsqueda de la persona, la encontré, el señor confirma que lo recibió y aseguró en su momento haberse gastado el dinero”, manifestó José David Barras.

Ante la falta de claridad y garantías que percibió de recuperar la plata, Barras optó por tomar acciones legales, para buscar que, por medio de un proceso conciliatorio, se realizara un compromiso de pago.

Ante esta denuncia, W Radio contactó al señor Carlos Hernández, quien fue la persona que recibió el dinero, y aseguró que en ningún momento se ha negado a pagar el dinero recibido y que hasta el momento ha entregado al joven unos abonos a la cuenta.

Le puede interesar:

“Yo no me he negado a hacer la consignación, yo no estoy huyendo, no me estoy escondiendo, yo le hice ahora una citación en la Casa de la Justicia, porque tengo el respaldo de los dos pagos”, manifestó Carlos Hernández.

El hombre insiste en que espera a más tardar en el mes de noviembre haberle entregado la totalidad del dinero al joven, lo cual fue el acuerdo pactado inicialmente y no denunciarlo públicamente en redes sociales.