Estos son los hallazgos del Ministerio de Educación en la Uptc

Varios hallazgos se establecieron en un informe de 135 páginas sobre la visita integral a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) que realizó el Ministerio de Educación Nacional para verificar cumplimiento de las normas para su funcionamiento, la organización administrativa, financiera, académica, gobierno y académica.

Inicialmente el documento señala que las notas a los estados financieros de propósito general de la IES no cuentan con información clara y suficiente para facilitar y comprender la situación financiera, evidenciando igualmente debilidades en la información revelada en los estados financieros, dificultando el análisis y evaluación por parte del Ministerio y los usuarios de la información financiera.

El Ministerio de Educación precisa que es necesario que la Uptc adopte medidas en la elaboración y estructuración de las notas a los estados Financieros bajo la normativa vigente, con el fin que estas sean suficientes, completas, comparables y verificables la Universidad elabora y presenta sus estados financieros con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación.

“No obstante, al realizar la revisión del cumplimiento de este marco normativo contable, y del manual de políticas de la Universidad, se encontraron oportunidades de mejora que deben tenerse presentes para algunos elementos de los estados financieros como se detalla en este informe”, dice el Ministerio.

Así mismo dice que es necesario que la Universidad atienda las observaciones y adopte planes de mejoramiento, en especial con lo que a las revelaciones de información detallada se refiere. Según el Ministerio de Educación para el ejercicio del 2021, se presenta un déficit operacional del -1,36%, lo que indica que los ingresos operacionales no fueron suficientes para cubrir la sumatoria de costos y gastos administrativos, lo que puede afectar la estabilidad financiera de la Universidad al constituirse en una situación que podría generar riesgos en la prestación del servicio con calidad y continuidad.

En el presente informe de visita integral se evidencia una alta dependencia de los ingresos no operacionales para poder cumplir con su misión institucional cubrir todas las erogaciones requeridas para su financiamiento., sin embargo la situación liquidez y de endeudamiento de la Universidad se puede catalogar como positiva, toda vez que sus indicadores financieros demuestran que tiene la suficiente capacidad para atender sus pasivos de corto y de largo plazo.

También señala el documento que el estado actual de las conciliaciones bancarias denota una falta de atención respecto a la depuración de partidas del efectivo, dada la antigüedad y valor representativo de las partidas por conciliar, lo que puede constituirse como una situación que puede poner en riesgo el servicio educativo al no tener adecuadamente controlado el efectivo. Esta situación denota una deficiencia en el Control Interno de la Universidad.

Así mismo, el informe señala que la universidad no tiene un adecuado control de la información de las cuentas por pagar, toda vez que no las clasifica adecuadamente, acorde con lo dispuesto en su manual de políticas contables, lo que puede poner en riesgo el servicio educativo al no tener adecuadamente controlado el pago de sus proveedores y terceros.

También señala que la universidad carece de manuales o procedimientos escritos para el control, manejo y administración de procesos sensibles como: cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo que puede constituirse como una situación que puede poner en riesgo el servicio educativo al no tener adecuadamente controlado tanto el cobro de los recursos, como el pago oportuno a sus proveedores y terceros.

“Si bien la información contable reportada por la Universidad en la herramienta para cargue de archivos (HECAA) del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), por la vigencia 2021, coincide con la información de los estados financieros y con la información reportada a la Contaduría General de la Nación en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) para el 2021, la información correspondiente a los balances de prueba y al reporte presupuestal no fue posible verificarla, toda vez que en las carpetas aportadas por la Universidad para estos efectos no contenían esta información”, señala el documento.

Según el Ministerio de Educación, la Universidad no entregó la totalidad de la información financiera adicional, requerida en el plan de visita integral 2022, con respecto a la queja presentada, faltando información como:

Explicación de las condiciones del por qué la Universidad no cuenta con un sistema de crédito a los estudiantes. Informe, organizado y completo de los costos y las fechas de inicio del esquema de regreso a clases. Certificados de cargue de información en HECAA SNIES y los Ingresos y gastos del presupuesto de estampillas.

“Falta de claridad y de información suficiente en las notas a los estados financieros y falta en la entrega de los balances de prueba detallados para un análisis más preciso, por lo que se requiere que la Universidad presente la información en los términos solicitados por el Ministerio. (…) La ejecución presupuestal presentada en el 2021 denota una falta de control en la ejecución del presupuesto de gastos toda vez que el excedente de presupuesto puede afectar la calidad en la prestación del servicio de educación, al no ejecutarse la totalidad del gasto aprobado, y al no ejecutar suficientemente el rubro de inversión”, dice el informe.