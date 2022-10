Grupo de hackers robó información de Ejército colombiano

Imagen de referencia del Ejército Nacional. Foto: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images / Anadolu Agency

Tras conocerse la filtración por parte de hackers de más de 400.000 mensajes secretos de correo electrónico del Estado Mayor Conjunto Chileno, el cual ha causado renuncias y procesamientos en el Ejército, el escándalo también parece tocar a las Fuerzas Militares en Colombia, luego de quedar expuestos datos y archivos con nombres y datos personales de oficiales colombianos, además de intercambio de información.

A través del link publicado en internet, cualquier persona puede acceder sin ninguna dificultad a los miles de correos que hay publicados. En W Radio pudimos constatar algunos correos de militares colombianos, que, si bien no compromete información sensible, sí deja expuestos algunos datos privados.

Por ejemplo, en uno de los archivos se puede leer un acuerdo bilateral entre el Ejército chileno y colombiano. “Realizar actividades exploratorias mediante teleconferencias, visitas o video conferencias para conversar sobre temas relacionados con Sistemas Autónomos No Tripulados, tales como: Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV), Vehículos Terrestres No Tripulados (UGV), Drones, sistemas Autónomo de Superficie – USV, entre otros, para poder identificar posibles áreas de desarrollo conjunto en esta área, de manera de poder elaborar a futuro un posible acuerdo de intercambio de información”.

“Aprovechar las capacidades fabriles de INDUMIL en polímeros de alta resistencia. Estudiar posibles usos de polímeros de alta resistencia en Fusiles de la Fuerza Aérea de Chile, envío de especificaciones del kit de conversión que tiene INDUMIL. Discusión exploratoria entre las características del fusil que tiene la Fuerza Aérea de Chile y el kit de conversión que puede ofrecer INDUMIL”, señala uno de los documentos.

Respuesta FFMM

Ante este hecho, señalaron desde las FFMM “se está realizando un análisis de la situación presentada, así como una revisión detallada de la información expuesta, con el propósito de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que habrían sucedido estos hechos.

Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, para que adelanten las acciones judiciales a que haya lugar y se determinen responsables.

Añaden que de manera inmediata que se tuvo conocimiento del evento de seguridad, se activaron los protocolos técnicos de revisión y mitigación de incidentes establecidos para estos casos. “Las Fuerzas Militares de Colombia seguirán adelantando todas las acciones pertinentes, para proteger la infraestructura crítica de los ataques realizados por parte de amenazas de naturaleza cibernética.”