MinDefensa sobre invasión de tierras: “no se ha dado alguna orden de no intervenir”

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, citado por los representantes Octavio Cardona y Óscar Villamizar, la subdirectora de la Policía Nacional, Yackeline Navarro, informó que hasta el momento se han hecho 167 capturas por usurpación de inmuebles, invasión de tierras y avasallamiento en el país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que no ha habido una orden del Gobierno Nacional para no intervenir ante estos hechos y aseguró que aunque este no es un problema del gobierno actual sí se está actuando.

“Con todas las expectativas que se están generado con este gobierno se hacen los reclamos porque no se ha solucionado un tema que viene desde hace muchos años. Se debe privilegiar el diálogo en cuanto a las invasiones de tierras, pero esto no significa falta de acción de la Fuerza Pública. No se ha dado ninguna orden a la Policía Nacional de no intervenir, cuando están las condiciones de actuar se ha hecho”, indicó.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, también participó en la discusión y dijo que su función es ayudar a que tres millones de hectáreas, que el Gobierno comprará, lleguen a las personas que verdaderamente no tiene tierra.

A su turno, la ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que históricamente ha habido invasiones y no causaron debates a nivel nacional, por lo que se mostró sorprendida.

“Sin embargo, esto nos permite poner la tierra en el centro del debate”, dijo.

Y para cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz, aseguró que la meta es legalizar dos millones de hectáreas, de siete en total, al finalizar este año.

“Tenemos ofrecimientos de donación de tierras, me imagino que en su momento van a pedir algún tipo de compensación fiscal. Y la compra de tierras va a ser con filigrana”, agregó.