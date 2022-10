Soy ambientalista, hasta me da risa: vicepresidenta tras compra de cobijas de plumas

En RTVC la vicepresidenta, Francia Márquez se refirió a varios temas polémicos que han generado controversia alrededor de las decisiones que este Gobierno ha tomado.

Uno de ellos fue el escándalo alrededor de las compras por 173 millones de pesos para amoblar las casas privadas de la Presidencia, que incluyeron televisores, electrodomésticos y cobijas de plumas de ganso. La alta funcionaria aseguró que no se le consultó sobre la compra de estos elementos de alto valor.

“No hubo mucha consulta. Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país cada una de estas casas. Hicimos pedidos, pero yo no me enfoqué en cosas gigantes, pero tampoco de las plumas de ganso, soy ambientalista, me da hasta risa”.

Sin embargo, Márquez aseguró que en lo que sí insistió fue en la compra de camas más grandes para las mujeres del servicio doméstico, ya que recordó que cuando ella prestaba el servicio doméstico dormía en unas camas así y se sentía humillada.

“Llegamos aquí y encontré, para sorpresa mía, la misma cama chiquitita, entonces hice la solicitud de tres camas más grandes donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda la instalación limpia y darnos de comer, tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada”, dijo la funcionaria.

Por otra parte, la vicepresidenta aseguró que pidió al mismo Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, evaluar cada uno de los valores de los elementos comprados.

Finalmente, Márquez se refirió a los insultos racistas que recibió en medio de las manifestaciones del pasado 26 de septiembre.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”.