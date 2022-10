Nos hemos propuesto vincular a 8.390 trabajadores tercerizados: director de la UNP

Sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hicieron un llamado para advertir sobre las deficiencias que se estarían presentando al interior de la entidad, razón por la que piden pronta intervención de la nueva administración.

De igual forma, aseguran que no hay garantías suficientes para los protegidos, falla de recursos y mejores condiciones laborales para el desarrollo de actividades de los escoltas y esquemas de seguridad.

Yesid Barragán Ríos, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, se refirió en Sigue La W sobre las problemáticas que se estarían presentando.

De acuerdo con Barragán, se requiere ampliación de planta, fortalecer el tema de los estudios de riesgo y análisis de riesgo para dar respuestas oportunas, formalización laboral y regular las jornadas laborales.

Asegura que no cuentan con personal suficiente para garantizar la respuesta a las personas amenazadas y en riesgo en Colombia.

“Queremos que se dé garantías a los trabajadores y a los beneficiarios. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la UNP para activar una mesa de trabajo y definir esas fechas de las propuestas que estamos haciendo y de formalizar cerca de 9.000 escoltas tercerizados”, señaló.

Por su parte, Víctor Osorio, presidente del sindicato Memoria Viva, manifestó que lo que piden desde los sindicados es “garantías para cumplir con la importante labor que tenemos nosotros que es proteger a los líderes y lideresas sociales, y a los políticos”.

“Pedimos garantías, condiciones humanas para que podamos trabajar y acatemos lo que ha dicho el presidente Petro de los diálogos sociales”, explicó.

Por otro lado, mencionó que el principal problema que se presenta en la subdirección especializada es incumplimiento por parte del gobierno de Duque a los acuerdos de paz.

“El organismo que fue creado para garantizar la seguridad y protección de los firmantes del Acuerdo de Paz está politizado”.

Ramiro Jaimes, vocero del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, aseguró que desde la UNP han planteado nóminas paralelas que “no garantizan estabilidad laboral para los trabajadores”.

No obstante, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, mencionó que desde que tomó el cargo se ha reunido con los líderes de los 18 sindicatos para escuchar sus peticiones.

“Me comprometí con ellos a hacer reuniones con cada una, porque me dijeron que cada sindicato tiene puntos específicos distintos a los otros. Hasta el momento me he reunido con 4 sindicatos”, aseguró.

Señaló que su objetivo es vincular directamente a los 8.390 trabajadores de seguridad que están tercerizados en la UNP, para que sean personal de la entidad.

“Llevamos una propuesta de formalización, en esta propuesta nosotros asistimos con el doctor Cesar Manrique, director de la Función Pública, para dirigir y orientar estos procesos de formalización (…) Ya iniciamos el proceso de estudio técnico para saber cómo se irán vinculando y luego llevarlos a las plantas”.

