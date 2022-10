Soy privilegiado de presentar ‘Lo inexplicable’ de History Channel: Humberto Zurita

El actor y productor mexicano Humberto Zurita pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre la nueva temporada de ‘Latinoamérica Inexplicable’, el proyecto en el que reemplazará como presentador a John Leguizamo.

Según comentó, “este es una nuestra primera vez como presentador, he presentado cosas como los Billboard, en otro tipo de cosas, pero nunca en un programa tan importante como History Channel, sobre todo en el que tú llevas todo el peso de la presentación de cosas maravillosas e inexplicables”.

De igual forma, señaló que el equipo de producción hizo un gran trabajo para este proyecto. “Me siento muy privilegiado de ser el presentador de ‘Lo inexplicable’ de History Channel”.

En cuanto a su relación con el misterio, el también director indicó que una época de su vida en la que asistía a un seminario se preocupaba mucho por lo espiritual y allí asistió a eventos esotéricos en donde buscó encontrarse a sí mismo.

“Lo inexplicable, en eventos raros, fuera de sí, que yo no pudiera entender claramente, no los he tenido”, agregó.

Para finalizar, Zurita compartió experiencias extrañas que ha tenido a lo largo de su carrera.

Escuche la entrevista completa a continuación: