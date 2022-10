Maicol Virguez, la nueva sensación de TikTok que hace bromas en tiendas de Bogotá

TikTok es una de las plataformas más utilizadas últimamente en Colombia, pues es una red social que permite ver y crear videos de cualquier tipo de entretenimiento, es decir, noticias, recetas, bailes, retos e incluso bromas.

Maicol Virguez, es uno de los tiktokers colombianos que se ha unido a este tipo último tipo de videos: las bromas.

El colombiano suele pasar por distintas tiendas y comercios de Bogotá preguntando productos que no existen causando risas en los usuarios y extrañeza en los vendedores.

Virguez habló en los micrófonos de W Fin De Semana y contó que desde hace rato quería grabar video, pero nunca había sido capaz, hasta que el 22 de agosto, saliendo de su trabajo, se le ocurrieron este tipo de preguntas y quiso grabarlo.

Al hacer la dinámica, el primer comerciante tuvo una buena reacción, lo que lo hizo tener confianza en sí mismo y continuar haciéndolo. “Me gustó la reacción que tenían las personas, yo iba diciendo lo que se me ocurría”.

Lo que muchos de los usuarios se preguntas es si los comerciantes no se han puesto bravos, no lo han tratado mal, o si no le han preguntado por qué hace estas preguntas, a lo que Maicol contestó:

“Yo trato de coger personas que pueden reaccionar bien, muchas veces no me sale porque me trabo al hablar, pero nadie me ha tratado mal”, dijo.

Maicol Virguez, además de ser tiktoker es estudiante de psicología y cursa el segundo semestre de esta carrera, por lo que a veces le cuesta tener tiempo para grabar sus videos que sube sin falta, diariamente. “Hay veces que puedo grabar lo de dos días, o voy grabando lo del diario y los subo”.

Por último dijo que la mayoría de veces, las cosas que pregunta o que va diciendo tienda por tienda, se le ocurren en el momento.