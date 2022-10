“Cambió mi vida musical”: Chris Willis sobre su colaboración con David Guetta

David Gutetta y Chris Willis. (Photo by Jules Annan/Avalon/Getty Images)

Chris Willis, cantante norteamericano, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre sus inicios en la música electrónica de la mano del famoso David Guetta.

“Sí he trabajado con otros DJs. Hace mucho no trabajo con David Guetta, pero fue quien me cambió mi vida musical”, mencionó.

Asimismo, mencionó cómo llegó hasta la música electrónica: “lo que sabía de música House fue por mi viaje a Francia. Esto fue algo natural, terminar cantando y escribir las letras, esto viene del corazón”.

De la misma forma, reveló que le gustaría hacer una colaboración con artistas latinoamericanos, pues su música es “genial”.

“Absolutamente sí, estoy abierto a trabajar con latinos, tienen música genial y es uno de los géneros más grandes en el mundo”, comentó.

Finalmente, reveló en Contrarreloj: “pronto sacaré mi trabajo como solista”, señalando que estará este sencillo verá la luz en el 2023.