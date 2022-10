Denuncian que corregimiento del Cesar está sin agua potable y sin centro de salud

Según denuncias, el corregimiento de Casacará, en Agustín Codazzi (Cesar), se encuentra sin red de alcantarillado, sin agua potable, no hay un centro de salud habilitado, no se ha invertido en educación. Casacará se encuentra cerca de una zona de explotación minera, por lo que tiene derecho al Sistema General de Regalías, del cual recibió cerca de 45 mil millones de pesos.

Para hablar de este tema y ampliar detalles, Efraín Sanmartín, concejal de Casacará, Agustín Codazzi (Cesar) y Carlos Henao, secretario de planeación, hablaron en Sigue La W.

Para iniciar, Sanmartín aseguró que “Mi deseo es informar, presentar y denunciar ante la opinión pública este caso de inequidad y agresión a la calidad de vida que se vive en el corregimiento de Casacará”.

Además, explicó “No tenemos alcantarillado, las vías terciarias están dañadas. Hay que analizar que es lo pertinente para invertir los recursos de las regalías”.

Por su parte, el secretario de planeación, Carlos Henao defendió la gestión de la actual administración.

Según el funcionario, no puede afirmarse que no exista alcantarillado, aunque reconoce que no se encuentra en el mejor estado,. “El sábado se utilizó un equipo para mejorar y succionar todo el sedimento que se encuentra allí”.

Carlos Henao, también resaltó el trabajo del equipo de trabajo de la alcaldía frente a esta situación, ”Cuando llegamos a la administración el puesto de salud estaba recién restaurado pero sin ninguna dotación. Nosotros formulamos el proyecto para que se encuentre en óptimas condiciones”.

Escuche la entrevista completa: