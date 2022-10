JEP niega tutela en la que exFarc pedían traslado inmediato de casos desde Fiscalía

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las pretensiones de una tutela con la que el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, el excomandante de las Farc Rodrigo Granda, y otros comparecientes, pedían que se corrigieran distintas irregularidades, a su juicio, que estaban afectando a los firmantes del Acuerdo de Paz.

Entre las solicitudes se encontraba el traslado desde la Fiscalía de todos los expedientes en contra de los reincorporados, así como la denuncia sobre la lentitud en la concesión de amnistías, la vigencia de órdenes de captura y otras situaciones.

Pero, los magistrados rechazaron lo pedido en la tutela al señalar que primero, los solicitantes no allegaron concretamente evidencia de que pudiesen actuar en nombre del conjunto de desmovilizados del Acuerdo. También explicaron que no pueden solicitar de oficio los procesos en la Fiscalía en contra de los exFarc, porque ello sólo puede ocurrir cuando se presenta la llamada resolución de conclusiones por parte de la JEP.

“...no es posible pedirle a la Fiscalía o a las demás autoridades de la justicia ordinaria que remitan todos los asuntos en curso, ya que únicamente puede hacerse una vez se presente la resolución de conclusiones para que los casos pasen al Tribunal para la Paz, momento en el que la JEP asume competencia”, definió la Sección.

Así las cosas, la jurisdicción encontró que no se había vulnerado el derecho de petición (ya habían respondido a sus inquietudes), y que en el caso de Londoño y Granda será incluidos en la resolución de acusación por secuestro, así como otros puntos por los que no hay atropello a sus derechos evidenciando que ellos no pueden hablar a nombre de todos los desmovilizados.