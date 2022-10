‘Prohibido’, el nuevo éxito de Pipe Bueno junto a Silvestre Dangond y Darell

El cantante colombiano Pipe Bueno estuvo en Contrarreloj de W Radio para hablar sobre su nueva canción ‘Prohibido’, una colaboración con Silvestre Dangond y Darell.

“Yo la escribí, pero pasa algo con las colaboraciones y es que uno habla y eso puede ser tan fácil o difícil, eso no se da tan sencillo”, dijo.

“En Pereira yo me quedé a ver su concierto (Silvestre), le dije ‘tengo un tema y me encantaría grabarlo contigo’, se lo envié al otro día y a los tres minutos me llamó y me dijo ‘¿qué hay que hacer?’”, mencionó.

A propósito, reconoció que encontrar tiempo para que los tres grabaran fue “bastante complicado”.

Pipe Bueno. Foto: W Radio Ampliar

Asimismo, contó cómo fue el proceso para que tanto Silvestre como Darell aceptaran combinar sus estilos para ‘Prohibido’, un arduo trabajo de producción.

“Siempre me he caracterizado por ser un artista versátil, entonces dije ‘yo de rancheras tengo ya raíz’ y Silvestre es de un espectro muy amplio, por eso comenté que esa canción la debía producir Andrés Castro, él hizo magia”.

“Se pasó muy bien y con Silvestre y Darell todo salió muy sabroso”, agregó.

Por otro lado, aunque reconoció que fue difícil estar presente en la vida de su hijo, comentó que “hace como un mes he estado mucho más. Ahorita cumple dos años y es la felicidad de la casa”.

Por esta razón, resaltó la una frase que le dice su abuelo, “cuando hay equilibrio hay armonía”, haciendo referencia a su familia y su trabajo.

“Cantar y actuar cansa demasiado. Ahorita toca trabajar, pero se le busca el equilibrio. El ser padre es estar y buscar tiempo de calidad”, reconoció.

Además, comentó cómo fue el abrirle las puertas al mundo de la actuación: “lo que hay es trabajo acumulado. Es difícil, el tema es que además de eso quería el tema de la actuación en mi vida, le abrí las puertas. Hasta ahora terminé el último proyecto e hice un ‘stop’”, indicó.

Finalmente, anunció que para final del 2022 hará “algo muy chévere en Bogotá y Medellín”.