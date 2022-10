“No hay sueños imposibles”: primera piloto al mando de un avión del Ejército

En diálogo con W Radio, la capitán Yuliana Arango dio a conocer detalles de la nueva tripulación compuesta por mujeres por primera vez en la aviación del ejército nacional.

Junto a otra capitán y una suboficial buscan hacer historia, liderar y apoyar la misión institucional en todo el territorio nacional.

“El Ejército es la última fuerza, es la que más hombres tiene y en su mayoría son de dominio de hombres. En el año 2009 ingresaron las primeras cadetes, nos graduamos en el año 2011, estamos viendo estas nuevas mujeres en todas las especialidades, en la aviación el proceso inició hace 8 años, es por eso que se ha demorado tanto porque son unos tiempos”, mencionó.

Aseguró que son conscientes de que cada uno de sus vuelos requiere de profesionalismo en cada uno de los procedimientos y, lo más importante, trabajo en equipo.

“En la aviación tenemos Cesna Gran Caravan, soy comandante; también he sido piloto de ala fija (…) Esto es una profesión muy bonita que inicia por un gusto, lo más delicado es la responsabilidad porque llevas vidas humanas, el respeto hacia tu maquina y siempre seguir los procedimientos para que tu vuelo muy seguro, gracias a lo que han logrado las mujeres en el mundo, las puertas están abiertas, nuestros comandantes hemos podido tener esa integración, el machismo ya no lo hablamos así”, señaló.

Los puestos de Ingrid Arango, Mayra Rojas y Camila Celis, oriundas en su orden de los departamentos del Tolima, Boyacá y Santander, eran también ocupados por hombres que las acompañaban.

“No somos una competencia, somos un grupo de trabajo que aportamos las mismas habilidades y conocimientos y hacemos las mismas labores que hacen los hombres, aquí hay hombres y mujeres soldados, estamos para trabajar (…) Mis otras compañeras son Mayra Carolina, lleva 5 años volando, también en un año será el curso para ser comandante. Celis, la cabo, inició su proceso como técnico de mantenimiento, a futuro va ser una instructora para sus tripulantes de vuelo”, dijo.

“No solamente soy la capitán, sino la representante de todas mis compañeras mujeres, aquellas niñas y adolescentes que me están escuchando invitarlas a que realicen sus sueños, que siempre lo hagan con mucho amor y dedicación, disciplina y responsabilidad, no existen sueños imposibles, simplemente son sueños que se deben construir, se debe tomar esa meta y llevar así a veces siempre tengamos obstáculos”, agregó.