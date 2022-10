“En el fondo la Iglesia paga impuestos”: Arzobispo de Tunja

Con respecto al impuesto a las iglesias que se quiere incluir en la reforma tributaria, el arzobispo de Tunja, monseñor Gabriel Ángel Villa, dijo que la Iglesia Católica “en el fondo paga impuestos”.

“No sé si se entiende bien, o no entendemos cuando se trata de decir con impuesto a las iglesias, porque en el fondo la iglesia paga impuestos, porque paga impuesto predial, cuando tiene arriendos paga el IVA, yo no sé si será cobrarle a los fieles que den una limosna, a veces son $200 y $1000, le van a cobrar eso, eso me parecería injusto”, aseguró.

Además agregó: “el Estado tiene una deuda social con la iglesia, porque muchas instituciones que protegen a los niños, a los adolescentes y a los ancianos son obra de la iglesia. En lugar, a veces, de colaborar antes nos aprietan”.

Así mismo, sobre la paz total, el arzobispo dijo que toda iniciativa que puede solucionar el conflicto que han vivido los colombianos se debe valorar, pero sobre la base de verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Por lo tanto, si hay buena voluntad y sí las cosas son como debe ser, naturalmente la Iglesia siempre está en favor del diálogo”, afirmó.