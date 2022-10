¿Petro eliminará decreto que no lo deja estar en mismo lugar que la vicepresidenta?

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió a la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez en el departamento del Cauca, de donde es oriunda la alta funcionaria. El jefe de Estado aseguró que todo se debe a un “decreto estúpido”.

“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido o no tan estúpido que dice que donde está el Presidente no puede estar la vicepresidente porque los pueden matar a los dos, entonces eso es dar un papayazo”, dijo Gustavo Petro.

Así mismo, el jefe de Estado reconoció que es un riesgo, pero es un riesgo que tendrá que asumir.

“Pero eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso pero ahí está claro, es un riesgo, es un riesgo real. Pero si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada, entonces se va evaporando de su liderazgo, su poder y su capacidad y eso no fue lo que le propusimos al pueblo. Los riesgos siempre tendremos que asumirlos”, agregó Petro.